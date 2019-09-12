 وطنا نيوز -لأول مرة .. حافلات مكوكية بين قطاع غزة والأردن
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لأول مرة .. حافلات مكوكية بين قطاع غزة والأردن
التاريخ : 12-09-2019 12:13:35 المشاهدات: 1319

وطنا اليوم-عمان:أبلغت مصادر فلسطينية الخميس ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل تنفيذ مشروع حافلات مكوكية بين قطاع غزة والأردن مباشرة مرورا بمعبر بيت حانون وجسر الملك حسين .

ووفقا للمصدر ستكون خدمة الحافلات المكوكية التي ليس لها محطات توقف في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية ، متاحة من يوم الاحد وحتى يوم الخميس .

وفقا للمصدر يتعين على الراغبين باستخدام الحافلات، تقديم الطلبات اللازمة لمسؤولي الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة، لاصدار تصاريح السفر إلى الخارج وفقًا للمعايير المتبعة.


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