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لأول مرة .. حافلات مكوكية بين قطاع غزة والأردن
وطنا اليوم-عمان:أبلغت مصادر فلسطينية الخميس ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل تنفيذ مشروع حافلات مكوكية بين قطاع غزة والأردن مباشرة مرورا بمعبر بيت حانون وجسر الملك حسين .
ووفقا للمصدر ستكون خدمة الحافلات المكوكية التي ليس لها محطات توقف في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية ، متاحة من يوم الاحد وحتى يوم الخميس .
وفقا للمصدر يتعين على الراغبين باستخدام الحافلات، تقديم الطلبات اللازمة لمسؤولي الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة، لاصدار تصاريح السفر إلى الخارج وفقًا للمعايير المتبعة.
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