لأول مرة .. حافلات مكوكية بين قطاع غزة والأردن

وطنا اليوم-عمان:أبلغت مصادر فلسطينية الخميس ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل تنفيذ مشروع حافلات مكوكية بين قطاع غزة والأردن مباشرة مرورا بمعبر بيت حانون وجسر الملك حسين .

ووفقا للمصدر ستكون خدمة الحافلات المكوكية التي ليس لها محطات توقف في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية ، متاحة من يوم الاحد وحتى يوم الخميس .

وفقا للمصدر يتعين على الراغبين باستخدام الحافلات، تقديم الطلبات اللازمة لمسؤولي الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة، لاصدار تصاريح السفر إلى الخارج وفقًا للمعايير المتبعة.