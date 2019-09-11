الاحتلال يحتفل بـ اتفاقية وادي عربه مع الأردن

وطنا اليوم-عمان:اعلن معهد دراسات الأمن القومي في تل ابيب، عن تنظيمه احتفالية بمرور 25 عام على تويع اتفاقية وادي عربه، التي وقعت مع الاردن عام 1994.

وقال المعهد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": شاركونا في مؤتمرنا "بين إسرائيل والأردن"، في أكتوبر/تشرين الثاني القريب، حيث سيتم احياء ذكرى اليوبيل الفضّي لتوقيع معاهدة السلام بين تل ابيب وعمان.

وقال المعهد، ان هذه المعاهدة "جلبت فوائد ومنافع متنوعة للبلدين في مجالات المياه، الغاز، البُنى التحتيّة، السياحة، البيئة، الأمن والاستقرار. إلّا أنّ التعاون بين البلدين لم يحقق حتى الآن كل الإمكانات الكامنة فيه".

وأِشار المعهد الى انه في 25 سبتمبر/أيلول سيقيم مؤتمراً خاصاً بمناسبة ذكرى توقيع معاهدة السلام، بالتعاون مع معهد ياد يتسحاك بن تسفي. سيشارك في المؤتمر متحدثون كبار، بعضهم شاركوا في صياغة اتفاقية السلام قبل خمسة وعشرين عاماً، وبعضهم الآخر يعملون اليوم في إدارة وتطوير العلاقات بين الدولتين.

وستتضمن الاحتفالية اقامة مؤتمر يبحث العلاقات الثنائية بين عمان وتل ابيب، وتأثير القضية الفلسطينيّة ومكانة القدس على العلاقات بينهما، والطرق الممكنة لدعم السلام.

وقال المعهد في نهاية اعلانه : "ندعو جيراننا الأردنيين مشاركتنا من خلال إرسال أسئلتهم من خلال التعليق هنا أو من خلال رسائل على الإنبوكس الخاص لصفحتنا. أسئلة مختارة سيتم طرحها على المشاركين في المؤتمر".