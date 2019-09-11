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ظهور مثير لوائل غنيم.. هذا ما طلبه من السيسي
وطنا اليوم-عمان:في ظهور مثير وغريب، طالب وائل غنيم الناشط السياسي المصري، وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، الثلاثاء الفنان ورجل الأعمال محمد علي بالتوقف عن الحديث، في إشارة إلى إطلالات الأخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن ما يقول إنه فساد في الجيش والنظام بمصر.
وقال غنيم، في مقطعين مسجلين عبر حسابه بالفيسبوك: "أنا في هذه الظروف وأسامح نفسي، وأنتم جميعا في حالة قلق وترونني في حالة جنون، أود أن أشكر والدتي، لأنها هي من علمتني احترام الناس واحترام كرامتي. حينما سافرت للخارج لما أخرج كي أهين نفسي".
وطالب غنيم، الذي تكهن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يمر بحالة نفسية وظروف صحية صعبة، الفنان ورجل الأعمال محمد علي بالسكوت، قائلا إن ما يفعله "عيب"، لأنه يريد، "الحصول على الأموال"، مضيفا: "حينما سافرت للخارج لم أسب أحدا، وكان يمكنني فعل ذلك وأنا بأمريكا".
وظهر غنيم للمرة الأولى في حالة غريبة لم يره البعض عليها قبل ذلك؛ حيث كان حليق الشعر، ولونه يميل للسواد، وظهور داكن حول عينيه.
ووجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "يا سيسي لو عندك دم اذهب لهذه السيدة وقبّل يدها، وأثبت لنا إنك فعلا عندك دم، وأن والدتك استطاعت تربيتك. وإن لم تفعل ذلك فإن والدتك لم تفلح في تربيتك، لأنك أوجعت هذه السيدة وألحقت بها أضرارا بالغة. ولو كانت والدتك على قيد الحياة لقالت لك إن ما تفعله خطأ".
واستطرد موجها كلامه لـ"السيسي": "لن أقوم بسبك، لأنني أعرف أن بداخلك خيرا، لكن رجاء اذهب لهذه السيدة، وقبّل يدها، وقل لها إنك آسف".
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