نتانياهو يتعهد ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه

وطنا اليوم-عمان:تعهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء تطبيق سيادة الاحتلال على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 أيلول.

وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق سيادة الاحتلال بعد الانتخابات مباشرة".

وأكد نتنياهو عزمه ضم المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع بين الفلسطينيين والاحتلال بعد انتخابات الاحتلال.

ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.

ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية.

وينظر السياسيون اليمينيون في تل آبيب ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة التي تعتبر استراتيجية ولا يمكن التخلي عنها أبدا.

وتقع المستوطنات في المنطقة (ج) في الضفة الغربية والتي تمثل نحو 60 ف المئة من الأراضي بما في ذلك معظم وادي الأردن.