أنباء عن ضربة إسرائيلية بسوريا بدعم أمريكي وعبر أجواء الأردن

وطنا اليوم-عمان:نقلت قناة الميادين اللبنانية، مساء الاثنين، عن "مصدر أمني" في النظام السوري، اتهامه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشن ضربة على موقع بالبلاد، من خلال التنسيق مع القوات الأمريكية بقاعدة التنف، واستخدام الأجواء الأردنية.

وقال "المصدر" إن "العدو استهدف فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين".

وأضاف أن المبنى كان خاليا وقت الاستهداف، ولم تسجّل إصابات، محملا أميركا وإسرائيل المسؤولية "عن هذه الأعمال العدوانية ونعتبرها تجاوزا للخطوط الحمر".

وتابع: "سنلقن المعتدين درسا لن ينسوه عند تكرار أي اعتداء".