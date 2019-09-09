المقاومة بغزة تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية.. والاحتلال يقر

وطنا اليوم-عمان:أعلن جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة ليل الاثنين.

وكانت مصادر فلسطينية، قالت إن المقاومة تمكنت من إسقاط "حوامة" من طراز "كواد كابتر"، بعد إطلاق النار عليها شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أقر جيش الاحتلال بسقوط الطائرة المسيرة، وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعاي: "في ساعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة، ويتم التحقيق في الحادث".