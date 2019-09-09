 وطنا نيوز -الجيش الاحتلال : إطلاق قذائف فاشل من فيلق القدس بسوريا
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الجيش الاحتلال : إطلاق قذائف فاشل من فيلق القدس بسوريا
التاريخ : 09-09-2019 11:38:07 المشاهدات: 923

وطنا اليوم-عمان:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد عملية "إطلاق فاشل" لعدد من القذائف الصاروخية من قبل مجموعات قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني من داخل سوريا.

وذكر الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، الاثنين أنه "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي "تم إطلاقها من قبل عناصر في المليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

واكد أدرعي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".


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