بقرار مفاجئ .. السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

وطنا اليوم-عمان:في قرار مفاجئ، اعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، الغاؤها لرسوم تكرار العمرة التي كانت تفرض على زائري البيت الحرام لاكثر من مرة، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وقال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح : انه صدر الأمر الملكي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وقال وزير الحج والعمرة إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.