أمير الكويت يدخل مشفى بأمريكا وإعلان لتأجيل لقائه بترامب

وطنا اليوم-عمان:أفادت وكالة أنباء الكويتية "كونا" الأحد، بأن أمير الكويت دخل المستشفى في الولايات المتحدة، في حين كان على موعد للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الوكالة تأجيل لقاء الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس ترامب بسبب الفحوصات التي يجريها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم توضح الوكالة الرسمية إن كان الأمير الكويتي أصيب بوعكة صحية أم لا، لكنها اكتفت بالقول إنه دخل المشفى لإجراء فحوصات طبية لم يعرف طبيعتها.

ونقلت عن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح، بأن تأجيل لقاء ترامب مع الأمير، جاء بسبب دخول الشيخ صباح المشفى، وأنه سيؤجل إلى موعد يحدد لاحقا.