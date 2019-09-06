وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

وطنا اليوم-عمان: توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بقبضة حديدية بين 1980 و2017 عن عمر 95 عاما، على ما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الجمعة.

وكتب منانغاغوا في تغريدة "أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي".

وكان موغابي يتلقى العلاج الطبي الذي لم يفصح عن طبيعته، لكن وكالة رويترز ذكرت في نوفمبر الماضي أنه لم يعد قادرا على السير.(وكالات)