غرينبلات يستقيل بعد عرض صفقة القرن.. وترامب يعلق

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤولون أمريكيون الخميس، إن جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص للسلام في الشرق الأوسط، يعتزم الاستقالة بعد إعلان خطة السلام الأمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأشار المسؤولون إلى أن غرينبلات كان يعتزم البقاء لعامين فقط في البيت الأبيض، عندما بدأ العمل في أوائل عام 2017، لافتين إلى أنه "يتطلع للعودة لزوجته وأبنائه الستة، الذين بقوا في منزلهم في نيوجيرزي".

وفي السياق ذاته، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض لم تسمهم، إن "غرينبلات، سيستقيل من منصبه بعد إعلان خطة السلام، التي يسعى ترامب إلى عرضها بعد الانتخابات الإسرائيلية" المقررة بعد أيام.

وأضافت الشبكة أن "آفي بيركوفيتش"، وهو أحد مساعدي جاريد كوشنير، مستشار ترامب وصهره، وأحد أعضاء فريق خطة السلام الأمريكية، سيتولى منصب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط خلفا لـ"غرينبلات".

بدوره، علق ترامب على قرار غرينبلات، قائلا إنه "بعد ما يقارب من 3 سنوات في إدارتي، سيستقيل غرينبلات، لمتابعة العمل في القطاع الخاص"، مضيفا أنه "كان صديقا مخلصا ورائعا ومحاميا رائعا".

وتابع ترامب في تغريدة له بموقع "تويتر": "لن ننسى تفانيه لإسرائيل، والسعي لتحيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين (..)، سنشتاق إليه، شكرا لك جيسون".