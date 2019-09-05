 وطنا نيوز -أردوغان: سنفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين إن لم نتلقّ مساعدات
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أردوغان: سنفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين إن لم نتلقّ مساعدات
التاريخ : 05-09-2019 01:54:00 المشاهدات: 1610

وطنا اليوم-عمان:هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام اللاجئين الموجودين على أراضيه للوصول إلى أوروبا، إذا لم تحصل بلاده على المساعدات الدولية اللازمة.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية له الخميس: "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصةً من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب، في حال استمرار ذلك".

وفي ما يتعلق بالملف السوري، قال أردوغان، إننا عازمون على إقامة منطقة آمنة شرقي الفرات بسوريا بحلول الأسبوع الأخير من أيلول/ سبتمبر الجاري.


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