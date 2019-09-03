نتنياهو يشكر أبوظبي والمنامة لموقفيهما من عملية حزب الله

وطنا اليوم-عمان:أشاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين حول العملية الأخيرة التي نفذها حزب الله ضد آلية عسكرية للاحتلال.

واعتبر نتنياهو أن تصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين ضد لبنان وحزب الله "تشير إلى تغيير جذري في الشرق الأوسط".

وكان وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، قال عبر "تويتر"، إن "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها"، فيما استنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش استهداف حزب الله لمركبة عسكرية إسرائيلية، معتبرا ذلك "تفردا بالقرار اللبناني".

وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر: "قلوبنا مع لبنان واللبنانين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته".

وكان حزب الله استهدف، مركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود الجنوبية للبنان، ردا على استهداف الاحتلال لأحد مواقعه في الضاحية الجنوبية، الأسبوع الماضي.