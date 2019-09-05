المنار تبث تسجيلا لهجوم حزب الله على آلية إسرائيلية

وطنا اليوم-عمان:بثت قناة المنار التابعة لحزب الله، مشاهد من العملية التي نفذها الحزب ضد آلية عسكرية إسرائيلية الأحد، عند طريق "ثكنة أفيفيم"، داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ويظهر في التسجيل عربة عسكرية إسرائيلية كانت تسير قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، قبل أن يستهدفها مقاتلو الحزب بصاروخين من نوع "كورنيت" المضادر للدروع، أطلقا بشكل متزامن من مسافة تقدر بـ4 كيلومترات، (حسب تعليق قناة المنار)، نحو الآلية بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وكان الإعلام الحربي المركزي لحزب الله قال في بيان ، إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها"، فيما قال جيش الاحتلال إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه ثكنة "أفيفيم" الإسرائيلية، نافيا إصابة أي من جنوده بالهجوم.

والسبت، قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله"، في كلمة متلفزة، إن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية "أمر محسوم"، وإن قلة قليلة هي المعنية بأمر الرد، وهو في يد القادة الميدانيين.







