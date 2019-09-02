مبعوث ترمب: ندعم حق تل أبيب التام في الدفاع عن نفسها

وطنا اليوم-عمان:تضامن جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مع كيان الاحتلال، وأيد حق جيشه فيما اعتبره الدفاع عن النفس من كافة الهجمات وآخرها من حزب الله اللبناني.

وكتب غرينبلات في تغريدة على موقع "تويتر"، في معرض تعليقه على عملية "حزب الله" اللبناني: "صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل. لدى إيران وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الضرر بإسرائيل، ويقوضون فرص السلام ويهددون مستقبلا أفضل للفلسطينيين. تقف الولايات المتحدة مع إسرائيل وتؤيدها بالمطلق في حقها بالدفاع عن نفسها ضد كل الهجمات".

وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق أن قذائف مضادة للدروع أطلقها "حزب الله" استهدفت قاعدة عسكرية ومركبة.

وأعلن "حزب الله" عن سقوط قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي الأراضي المحتلة.