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وزير بحريني يهاجم عملية حزب الله ولبنان.. هذا ما قاله
وطنا اليوم-عمان:هاجم وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، العملية العسكرية التي نفذها حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياه بـ"إعتداء" وتتحمل لبنان المسؤولية عنه.
وقال خالد بن أحمد في تغريدة له على حسابه في "تويتر" إن "اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق الأحد، تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم شمال الأراضي المحتلة، وقتل وجرح من فيها، من دون تحديد عددهم.
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