وزير بحريني يهاجم عملية حزب الله ولبنان.. هذا ما قاله

وطنا اليوم-عمان:هاجم وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، العملية العسكرية التي نفذها حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياه بـ"إعتداء" وتتحمل لبنان المسؤولية عنه.

وقال خالد بن أحمد في تغريدة له على حسابه في "تويتر" إن "اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق الأحد، تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم شمال الأراضي المحتلة، وقتل وجرح من فيها، من دون تحديد عددهم.



وقال بيان للحزب، إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم (بتوقيت بيروت)، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها"، دون ذكر أية تفاصيل بشأن طريقة تنفيذ الهجوم.