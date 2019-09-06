 وطنا نيوز -الإمارات تجلي 75 من مواطنيها في فلوريدا قبل الاعصار دوريان
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الإمارات تجلي 75 من مواطنيها في فلوريدا قبل الاعصار دوريان
التاريخ : 01-09-2019 07:35:31 المشاهدات: 367

وطنا اليوم-عمان:أعلنت السفارة الإماراتية في واشنطن أنها أجلت 75 إماراتيا من ولاية فلوريدا الأمريكية إلى "وجهة آمنة" قبل وصول الاعصار  دوريان.

وقالت السفارة أيضا أنها قامت "بإجلاء مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأحد الزائرين المقيمين في الإمارات" بعد طلبهم المساعدة.

اشتدّت قوة الإعصار دوريان الأحد ليبلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات وفق ما أكد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي الذي حذر من عاصفة "كارثية" على وشك أن تضرب جزر أباكو في الباهاما. 


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