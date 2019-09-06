حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها

وطنا اليوم-عمان:أعلن حزب الله اللبناني الأحد، عن دتمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم، وقتل وجرح من فيها، بحسب بيان له.

وأكد الإعلام الحربي المركزي لحزب الله في بيان ، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه ثكنة "أفيفيم" الإسرائيلية، والأمر قيد الفحص والمتابعة.

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

وفي السياق ذاته، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.