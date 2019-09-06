 وطنا نيوز -حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها
التاريخ : 01-09-2019 04:55:31 المشاهدات: 1374

وطنا اليوم-عمان:أعلن حزب الله اللبناني الأحد، عن دتمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم، وقتل وجرح من فيها، بحسب بيان له.

وأكد الإعلام الحربي المركزي لحزب الله في بيان ، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه ثكنة "أفيفيم" الإسرائيلية، والأمر قيد الفحص والمتابعة.

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

وفي السياق ذاته، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق