بالوثائق .. شيمون باريز يطلب فيزا لفلسطين

وطنا اليوم-عمان:انتشرت على بعض المواقع التواصل الاجتماعي صورة ووثيقة تعود لسنوات طويلة، لشيمون بيريز رئيس وزراء اسرائيل يطلب فيها فيزا للدخول الى الاراضي الفلسطينية ومن انه جاء لاجئاً وقد كتب عليها:” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة فلسطين”..

وكشفت معلومات سرية أن الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفلسطينية في العام 1937، أي خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وقبل إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948، بيريز الذي قدم إلى فلسطين كمهاجر كان يشتغل كفلاح وأودع طلباً للحصول على الجنسية الفلسطينية كما أقسم بالوفاء والإخلاص للحكومة الفلسطينية وطلب تغيير اسمه، وأظهرت المعلومات المنشورة أنه وفي عهد الانتداب البريطاني على فلسطين ما بين عامي 1937 و1947 تقدم حوالي 67 ألف يهودي بطلب للحصول على الجنسية. وخصت معظم هذه الطلبات يهودا قدموا إلى فلسطين من دول أوروبا الشرقية وشغلوا فيما بعد مناصب هامة في إسرائيل حين تم إعلان قيامها في العام 1948







