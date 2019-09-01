تطور خطير .. نتنياهو يعد بفرض السيادة اليهودية على مستوطنات الضفة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن تل أبيب "ستفرض السيادة اليهودية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها "جزءا من أرض إسرائيل" على حد زعمه.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال مشاركته في افتتاح السنة الدراسية الجديدة من داخل "مستوطنة القنا" المقامة على أراض محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية: "لن نقتلع أي شخص من هنا".

وشدد نتنياهو على أنه "لن يكون هناك المزيد من غوش قطيف"، في إشارة إلى مستوطنة انسحبت منها تل أبيب من قطاع غزة بالإضافة إلى 20 أخرى في عهد حكومة أرئيل شارون.

وتابع نتنياهو: "لن يكون هناك المزيد من عمليات الاقتلاع. سنطبق السيادة اليهودية على جميع التجمعات كجزء من أرض إسرائيل والدولة".