الرئيسية | عربي و دولي جرحى في هجوم عناصرارهابية تتبع القيادي في القاعدة ايمن عسكر على نقطة أمنية في عدن

وطنا اليوم-عدن / خاص

نفذت عناصر إرهابية تابعة لجماعة أيمن عسكر هجوما مسلحاً استهدف حاجز أمني أمام فندق القصر بالحسوة, وذلك استمرارا لتنفيذ اجندة الفوضى التي يدعمها شخصية متنفذة في حكومة الشرعية.





ويأتي ذلك عقب مشاركة المدعو أيمن عسكر يوم 28 اغسطس الجاري في عملية الهجوم و استهداف معسكر الحزام الأمني بمدينة الشعب والقيام بعملية نهبواسعة.





يذكر ان المدعو ايمن عسكر مطلوب للأجهزة الأمنية نتيجة تزعمه جماعة ارهابية مسلحة شاركت مؤخرا في نشر الفوضى بعدن واعمال التقطع والنهب في مدينة الشعب والمشاركة في الهجوم المسلح على قوات الأمن.





كما انه احد المتهمين بتنفيذ عدة عمليات ارهابية في عدن بعد حرب 2015الذي كان دائما الى جانب ابو سالم التعزي ضمن قوام جماعة القاعدة الارهابية.





وعقب تحرير عدن من الارهاب احتضن المدعو ايمن عسكر الفارين من المنصورة في منزلة بمدينة الشعب ومن ثم نفذ عدة عمليات ارهابية وتفجيرات في مدينة انماء استهدفت مواكب القائدين عيدروس وشلال وعربات التحالف وعمليات اغتيال طالت قيادات أمنية وجنود من الحزام الامني.

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