العراق يدين تأييد وزير خارجية البحرين قصف مواقع الحشد

وطنا اليوم-عمان:أدانت وزارة الخارجية العراقية التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، عبر حسابه على موقع تويتر، وأيد فيها القصف الذي يعتقد أن طائرات إسرائيلية نفذته، على مواقع للحشد الشعبي وسوريا ولبنان.

وكان آل خليفة، قد اتهم في تغريدة له، إيران والتنظيمات الموالية لها، بشن حرب على عدد من بلدان المنطقة، دون أن يسميها، معتبرا أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها نوع من صنوف الدفاع عن النفس.

وأعربت الخارجية العراقية في بيان لها "رفض وإدانة ما جاء في تغريدة وزير خارجية البحرين، بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس".

وأضاف البيان أن "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلّية والاتحاديّة)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة".

وكتب وزير الخارجية البحريني على حسابه في "تويتر" الاثنين الماضي: "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

ونشر آل خليفة نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، وأضاف: "تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".