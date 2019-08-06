الحرس الثوري يحدد أهدافا عسكرية أمريكية بالإمارات وقطر

وطنا اليوم-عمان:هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة باستهداف القواعد الأمريكية في كل من قطر والإمارات وخليج عمان "عند أول صاورخ أمريكي على بلادنا".

وقال حاجي زادة: "قمنا بتعيين الأهداف في قواعد أمريكا بالإمارات وقطر مسبقا، تحسبا لهجوم أمريكي" لافتا إلى أن استخبارات دول صديقة أبلغتنا بنية أمريكية لمهاجمتنا لكننا كنا نعرف أن ذلك لن يحصل".

ورأى أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة قبل شهرين قبالة السواحل الإيرانية "أبعد شبح الحرب عن إيران".

وأضاف حاجي زادة: "بعض المسؤولين لم يصدقوا بعد أن الأوروبيين، جزء من المخطط الأمريكي الشيطاني الذي يسعى إلى إخافتنا من وقوع الحرب، في حال انسحابنا من الاتفاق النووي"، وتابع: "العقوبات الأمريكية سلاح خال من الرصاص".

وكان قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري قال إن "المثيرين للتوتر والعابثين بالأمن في المنطقة لا مكان لهم، في الخليج الفارسي قطعا".

وقال تنكسيري في كلمة له بمعسكر بحري جنوب غرب إيران إن "الأمن التام مستتب في الخليج الفارسي، ونحن نعتقد بأننا قادرون على توفير الأمن فيه".

واعتبر قائد بحرية الحرس الثوري أن تواجد "الأجانب" هو العنصر الوحيد لـ"زعزعة الاستقرار في المنطقة"، مضيفا أنه "لا سبب لعدم الاستقرار في الخليج الفارسي سوى تواجد الأجانب، ولقد أعلنا للدول الإسلامية في المنطقة، أن إيران قادرة على توفير الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

وتابع الأدميرال تنكسيري بأن سفن الكثير من الدول الإقليمية ومن خارج المنطقة "تبحر وهي تشعر بالأمن في هذه المنطقة الحساسة" والاستراتيجية.

وأكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري أنه لا ينبغي تهديد الإيرانيين مطلقا و"أننا نقف بحزم أمام من يهددنا ونرصد تواجد الأعداء سواء في المياه القريبة من إيران أو في الجرف القاري".