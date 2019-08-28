الرئيسية | عربي و دولي وفاة أردني بريف حماة وإدلب في سوريا

وطنا اليوم-عمان:توفي أردني، في المواجهات المندلعة بريف حماة وإدلب، في سوريا.

ووفق معلومات فإن المتوفى هو المرحوم يوسف عارف العدوان، وعمره 44 عاما.

ومؤخرا سيطرت قوات النظام السوري على ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بعد مواجهات مع المعارضة المسلحة استمرت منذ 26 من نيسان الماضي.

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