استنفار أمني بغزة بعد انفجارين أوقعا 3 شهداء من الشرطة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الداخلية في غزة حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ لمتابعة التطورات الأمنية عقب انفجارين غامضين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة، مساء الثلاثاء.

وأوقعت الانفجارات 3شهداء من عناصر الشرطة، وعددا من الإصابات بحسب بيان لوزارة الداخلية في غزة.

وتحدثت وزارة الداخلية في وقت سابق عن وقوع انفجارين استهدفا حواجز للشرطة في منطقتين مختلفتين في غزة.

وقالت الداخلية في بيان أن انفجارا وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، ونتج عنه استشهاد عنصرين من الشرطة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار.

فيما قال بيان آخر إن انفجارا ثانيا وقع عند نقطة الساحل التابعة لشرطة المرور في الشيخ عجلين غرب غزة وأنباء عن اصابات. ,ان قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء الثلاثاء، عن استشهاد شابين وإصابة ثالث في انفجار "غامض" وقع في دراجتهم النارية غرب مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان : "شهيدان وإصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع جنوب مدينة غزة".

وذكرت الوزارة في بيان سابق أنها تتعامل مع 3 إصابات وصلت لمجمع الشفاء الطبي.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة في بيان مقتضب إن "الأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة بعد وقوع انفجار قرب مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم في تصريح، إن اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار.

وأعلنت وزارة الصحة أسماء الشهداء وهم "سلامة ماجد النديم" 32 عاما، وعلاء زياد الغرابلي 32 عاما،

فيما أصيب شابان بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة.