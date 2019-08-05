نتنياهو لـ نصر الله : اقترح عليك أن تهدأ

وطنا اليوم-عمان:في أول تعقيب له على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القادة الإيرانيين ونصر الله، من "تبعات أقوالهم وأفعالهم".

وقال نتنياهو في تصريحات اليوم الثلاثاء: "سمعت ما قاله نصر الله. اقترح عليه أن يهدئ من روعه.. إنه يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها، وتعلم كيف ستجبر أعداءها على دفع الثمن".

وتابع نتنياهو: "أود أن أقول له (نصر الله) وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني، احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".

تصريحات نتنياهو تأتي بعد خطاب نصر الله عقب حادثة الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي توعد خلاله إسرائيل مهددا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده.