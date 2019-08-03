وزير الخارجية البحريني: الهجمات الإسرائيلية دفاع عن النفس

وطنا اليوم-عمان : في تغريدة له على حسابه بتويتر، وصف وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الإثنين، الهجمات الجوية الإسرائيلية على بيروت والعراق ودمشق بأنها من قبيل "الدفاع عن النفس"

وكتب بن أحمد آل خليفة في تغريدته أن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني (حزب الله) وحشدها الشعبي (قوات الحشد الشعبي) في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

وتابع وزير خارجية البحرين أن "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".



