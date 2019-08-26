الرئيسية | عربي و دولي ماكرون يرد على سخرية الرئيس البرازيلي من زوجته العجوز

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن النساء البرازيليات يشعرن بالخزي من الرئيس جايير بولسونارو، وذلك ردًا على سخرية الرئيس الأخير من زوجة ماكرون على ”فيسبوك“.

ويتشاحن الرئيسان منذ بضعة أسابيع، ويلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.

ورد بولسونارو، أمس الأحد، على منشور عبر ”فيسبوك“ قارن فيه بين مظهري زوجته ميشيل التي تبلغ من العمر 37 عامًا، وبريجيت زوجة ماكرون التي تبلغ من العمر 66 عامًا.

وكتب بولسونارو: ”لا تذلوا الرجل هاهاها“، في تعليق أثار انتقادات ووُصف بأنه ”متحيز جنسيًا“.

وردًا على سؤاله حول الواقعة في مؤتمر صحفي في بياريتس، حيث يجتمع قادة مجموعة الدول السبع، قال ماكرون إن التعليق كان ”عديم الاحترام جدًا“ لزوجته.

وأضاف: ”إنه أمر محزن، إنه أمر محزن له أولًا وللبرازيليين… النساء البرازيليات يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن“.

وتابع: ”لأنني أكن الكثير من التقدير والاحترام لشعب البرازيل، آمل أن يصبح لديهم رئيس أهل للمنصب في القريب العاجل“.

وندد بولسونارو، في وقت لاحق اليوم الإثنين، بخطة ماكرون الخاصة بتشكيل تحالف دولي لحماية الأمازون، وقال على ”تويتر“: إن هذا التحالف سيعامل البرازيل كمستعمرة.

وأثارت صورة لحرائق غابات الأمازون نشرها ماكرون على ”تويتر“، قبيل قمة مجموعة الدول السبع، غضبًا في البرازيل، وكتب ماكرون مع الصورة ”بيتنا يحترق. حرفيًا“.

وقال ماكرون إن بولسونارو كذب عليه فيما يتعلق بالتزاماته بمكافحة تغير المناخ.

ومنذ تولى بولسونارو منصبه في يناير/ كانون الثاني، أخذ يهاجم القواعد البيئية في البرازيل، وأعلن عن مخططات لتطوير منطقة الأمازون.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر