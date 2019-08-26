صحيفة بريطانية: الحرب بين إسرائيل وحزب الله باتت وشيكة

وطنا اليوم-عمان:توقعت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله، عقب الاستهداف الإسرائيلي لمقر تابع للحزب في الضاحية الجنوبية ببيروت، ليلة الأحد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الصحيفة قولها: "احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله أصبح قريبا جدا، خصوصا بعد تحذير الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله من انطلاق مرحلة جديدة من الحرب مع إسرائيل".

وكذلك "تعهد نصرالله بأن الزمن الذي كانت إسرائيل تنفذ فيه هجمات على أي مكان في لبنان متى ما شاءت، وتظن بأنها ستبقى آمنة، قد انتهى".

وأشارت الصحيفة إلى "خشية إسرائيل من أن يصبح حزب الله المعارض أكثر قوة خصوصا بعد مشاركته في الحرب إلى جانب الرئيس بشار الأسد".

وزعمت أن تواجد عناصر حزب الله في سوريا "سمح لمقاتليه باكتساب خبرة في ساحة المعركة وجمع ترسانة هائلة من الصواريخ، إضافة إلى إيجاد موطئ قدم للحزب شرق الجولان مباشرة".

وقالت إن "الضغوط التي كانت تمارسها الحكومة اللبنانية على نصرالله حالت إلى حد ما دون إرسال مقاتليه إلى سوريا وحفظت لبنان من الانجرار إلى مربع الصراع السوري".

وأردفت: "لكن نصرالله يقول إن الأمر تغير الآن خصوصا بعد الهجوم الإسرائيلي".



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأن الغارة استهدفت "منشأة لطائرات دون طيار" يديرها فيلق القدس الإيراني، ويعتقد أنها كانت تستعد لشن غارة بطائرات دون طيار على إسرائيل.

من جهته قال المتحدث باسم حزب الله، محمد عفيف، في وقت لاحق إن "طائرتين دون طيار خرجتا من السماء في الساعات الأولى من صباح الأحد، سقطت الأولى دون أن تحدث أضرارا".

وأضاف أن "الثانية انفجرت على المركز الإعلامي للحزب قرب مطار بيروت مما تسبب في أضرار جسيمة"، مؤكدا أن الحزب يقوم بفحص الطائرة التي لم تنفجر.

وحسب الصحيفة أثار الاستهداف الإسرائيلي حفيظة رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، الذي وصف الحادث بأنه "انتهاك واضح" للسيادة اللبنانية وقرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.