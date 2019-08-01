 وطنا نيوز -الاحتلال يقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان
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الاحتلال يقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان
التاريخ : 26-08-2019 09:32:51 المشاهدات: 1456

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منطقة حدود لبنان مع سوريا في ساعة مبكرة من فجر الاثنين.

وأضافت صحيفة النهار أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت موقع للجبهة الشعبية - القيادة العامة في الحدود اللبنانية السورية شرقي زحلة، وأنه سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق من سهل البقاع.

فيما قال مسؤول من الموقع الفلسطيني المستهدف، إن طائرات مسيرة شنت ثلاث ضربات ولا يوجد جرحى، ولكنْ أضرارٌ مادية فقط.

وتظهر لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رشقات من مضادات أرضية باتجاه أهداف غير واضحة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من خطاب لأمين عام حزب الله حسن نصر الله توعد فيه الاحتلال برد قاس بعد سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين على مواقع في الضاحية الجنوبيه في بيروت.


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