 وطنا نيوز -أمريكا تحذف اسم السلطة الفلسطينية من قائمة الشرق الأوسط
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أمريكا تحذف اسم السلطة الفلسطينية من قائمة الشرق الأوسط
التاريخ : 25-08-2019 08:12:05 المشاهدات: 1361

وطنا اليوم-عمان:قالت القناة الإسرائيلية السابعة: إن وزارة الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.

وأوضحت القناة، أن الوزارة دأبت على تعريف دولة فلسطين بـ "الأراضي الفلسطينية"، ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائياً.

ويأتي ذلك بعد جهود بذلتها وزارة الخارجية الأمريكية لإزالة أي إشارة إلى كلمة "الأراضي المحتلة"، وأرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.

وقالت القناة إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية.(دنيا الوطن)


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