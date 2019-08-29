مبعوث ترمب يصف الفلسطينيين بـ الوحوش

وطنا اليوم-عمان:هاجم المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الجمعة، الفلسطينيين، بعد عمية قتل مجندة من جيش الاحتلال بمنطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر غرينبلات، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أن هذا العمل " يخلق معاناة لا نهاية لها، وهذا "ليس طريق السلام".

ووصف غرينبلات في تغريدة عبر تويتر، مقتل مجندة الاحتلال بأنه "هجوم وحشي جديد من قبل الإرهابيين الفلسطينيين"، على حدّ وصفه.