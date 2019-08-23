الرئيسية | عربي و دولي دعوات للمستوطنين: لا تخرجوا إلّا وأسلحتكم معكم

وطنا اليوم-عمان:دعا "مجلس مستوطنات غوش عتصيون"، اليوم الجمعة، المستوطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا وأسلحتهم معهم.

وقال شلومو نيمان رئيس المجلس الإقليمي للمنطقة، إن على المستوطنين أن يكونوا مسلحين لدى خروجهم من منازلهم، لمواجهة أي حدث قد يصيبهم.

وأضاف في حديث لإذاعة الجيش "نوصي بذلك، حتى يعلم كل مرتكب جريمة أنه يمكن سحب السلاح عليه وقتله". وفق قوله.

وبعد عملية تفجير عبوة ناسفة أسفرت عن مقتلة إسرائيلية صباح اليوم، توالت ردود الفعل.

من شخصيات سياسية وعسكرية وغيرها، داعيةً لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتخصيص المنطقة التي وقع فيها الهجوم وضمّها لمستوطنة "دوليف"، إلى جانب تحميل حركة حماس المسؤولية عن العملية، واغتيال قياداتها بغزة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر