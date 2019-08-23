النيران تلتهم رئة الأرض ..غابات الأمازون والمستقبل المجهول

وطنا اليوم-عمان: تعد غابات الأمازون منطقة سياحية قل نظيرها ، فهي غابات خلابة تجذب المرء الذي يبحث عن السكينة والهدوء .

وهذه الغابات الواقعة في البرازيل تم تصنيفها بحسب موقع العين الإخباري هي واحدة من ضمن خمس وجهات سياحية غير الاعتيادية في العالم .

ولكن حاليا فإن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي خمسة ونصف مليون كيلو متر مربع ، و تواجه خطرا حقيقيا يحدق بها ، فهذه المنطقة ذات الطبيعة الخلابة تواجه خطر التدمير ، وتخشى منظمات البيئة من تداعيات هذا الخطر المحدق بغابات الأمازون خاصة بعد ازدياد رقعة الحرائق فيها ولاسيما أنها منطقة مهمة جدا لإنجاح الجهود العالمية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بحسب سكاي نيوز .

يأتي هذا بعد نشر أرقام رسمية تتحدث عن زيادة التخريب في منطقة غابات الأمازون في يوليو (2019)حيث ارتفعت نسبة التدمير في غابات الأمازون في هذه الفترة من (2019) بالنسبة لنفس الفترة من سنة (2018) .

وقد أشار المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء ، أن نسبة التخريب في الأمازون ارتفعت بنسبة أربعين بالمئة خلال السنة الماضية بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية .

وكان رئيس البرازيل الحالي "جايير بولسونارو" وهو من اليمين المتطرف قد صرّح مؤخرا تصريحا مثيرا للجدل حيث قال في تصريحه أن غابات الأمازون أصبحت عقبة أمام النمو الاقتصادي للبلاد ووعد بفتح المنطقة للاغراض التجارية .

يأتي هذا التصريح على الرغم من أن غابات الأمازون منطقة جاذبة للسياح من حول العالم وهي بهذا يكون لها دور في النمو الاقتصادي ، وهي تلقب بأنها رئة الارض .

وأعرب رئيس البرازيل عن غضبه من تقرير المعهد الوطني البرازيلي ،وعلّل ذلك بأن هذا التقرير يضر مصلحة البلاد وسمعتها .

يذكر أن غابات الأمازون تعتبرحاليا أكبر غابات المطيرة في العالم كله ، وتوصف بأنهر رئة الارض ، وحاليا تجتاح حرائق هائلة خطيرة غابات الأمازون _ بحسب سكاي نيوز – حيث اجتاحت الحرائق الاف الهكتارات وامتدت إلى حدود البرازيل مع البيرو وتشيلي وبوليفيا .

واوضح تقرير لسكاي نيوز أن هذه الحرائق وصلت إلى درجة غير معهودة حيث التقت وكالة الفضاء الاميركية " ناسا " صورا من الفضاء لاعمدة الدخان الناتجة من حرائق الأمازون .

واشتعلت الحرائق في غابات مدينة ساوباولو وهي من أكبرمدن البرازيل وغطى الدخان المكان مما حجب الرؤية .

وقالت الحكومة البرازيلية أن نحو اثنين وسبعين ألف حريق اشتعلت في الأمازون منذ بداية العام لكن تسعة الاف وخمسمئة كانت في الأسبوع الجاري فقط .

وبحسب صحيفة الاتحاد فإن الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون " قال في تغريدة له على تويتر أن حرائق الأمازون ستكون على جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي يستضيفها في بياريتز .

ودعا ماكرون قمة السبع إلى عقد اجتماع طارىء لمناقشة الحريق وتداعياته .

من جهته اتهم الرئيس البرازيلي منظمات غير حكومية بالوقوف وراء الحرائق الضخمة التي تجتاح غابات الأمازون وهو ما نفته هذه المنظمات بحسب الاتحاد .