أمريكا تلغي بيع تركيا نظام الباتريوت إثر شرائها إس 400 الروسية

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 22 أغسطس/آب 2019، إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا «أزيل من على الطاولة» .

وأشار المسؤول إلى أن قرار واشنطن جاء بدما قررت أنقرة شراء منظومة الصواريخ الروسية إس-400، وهي الصفقة التي أثارت انزعاج الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضح المسؤول أن أمريكا أبلغت تركيا مراراً بأن «عرض البيع سينتهي إذا مضت قدماً في شراء الصواريخ الروسية».

وأضاف أن بلاده أبلغت «تركيا دائماً أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيزال من على الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة إس-400. عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى».

خلاف كبير

ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات بشأن اهتمام تركيا بمنظومة إس-400، التي يقول مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي، إنها «ليست متوافقة مع دفاعات الحلف، وتشكل تهديداً لمقاتلات إف-35 الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها».

وبدأت الولايات المتحدة عملية رفع تركيا من برنامج تصنيع الطائرة إف 35 في أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت أنقرة إنها لن تتراجع عن شراء صواريخ إس-400. وزادت حدة التوتر في يوليو/تموز الماضي، عندما تلقت تركيا الشحنة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية.

وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا خلافاً لرفعها من برنامج إنتاج الطائرة إف-35، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وترى تركيا أن المنظومة لا تشكل خطراً على الطائرات الأمريكية، وكانت أنقرة قد عرضت على واشنطن تشكيل لجنة مشتركة حول شراء المنظومة الروسية.

نظام صاروخي متطور

وإس-400 الدفاعي ضد الطائرات، هو نظام صاروخي روسي يعتبر واحداً من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي الأرض- جو تعقيداً وتقدماً في العالم.

يصل مداه لـ 400 كيلومتر، ويمكن لبطارية صواريخ واحدة منه أن تتصدى لعدد من الأهداف يصل لـ80 في وقت واحد.

وتقول روسيا إن بإمكان نظام إس-400 إصابة أهداف طائرة تتراوح بين طائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة إلى الطائرات الحربية التي تطير على ارتفاعات شاهقة، إضافة للتصدي للصواريخ طويلة المدى.

وتتولى أجهزة التتبع بالرادار طويل المدى رصدَ الهدف وإرسال المعلومات إلى شاحنة القيادة التي تتولى تقييم الأهداف المحتملة، وما إن يتم التعرف على الهدف وتحديده تصدر شاحنة القيادة الأوامر بإطلاق الصواريخ.

ويتم تحويل قرار الإطلاق للشاحنة الموجودة في أفضل موقع لإصابة الهدف فينطلق منها صواريخ أرض-جو، ويتولى رادار الاشتباك مهمة توجيه الصواريخ نحو أهدافها بدقة