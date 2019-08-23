الرئيسية | عربي و دولي مقتل مجندة بجيش الاحتلال وإصابات خطيرة بانفجار شمال رام الله

وطنا اليوم-عمان:قتلت مجندة بجيش الاحتلال واصيب آخرين إصابات خطرة، صباح الجمعة، جراء انفجار "عبوة" قرب مستوطنة "دوليف" شمال رام الله. وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية نقلا عن مصادر عبرية ان جيش الاحتلال استدعى قوات كبيرة لمطاردة مركبة بالقرب من المستوطنة. وقالت وسائل إعلام عبرية ان جنود الاحتلال استدعوا طائرة مروحية لنقل المصابين من المكان. من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن أنباء وردت بأن فلسطيني ألقى العبوة نحو المستوطنين قرب دوليب من سيارته ثم فر من المكان، غير معروف في أي اتجاه.



وقال موقع (0404): "أحد المصابين في الحدث قرب دوليب مستوطنة حالتها خطيرة جداً، والمصاب الآخر خطير، هناك اشتباه بهجوم قومي والقوات هرعت للمكان".

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