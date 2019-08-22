أمريكا تخرج عن صمتها بشأن مقتل حمزة بن لادن

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الخميس، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "هذا ما أفهمه".

وأضاف: "ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع أغسطس أن حمزة قُتل خلال العامين الأخيرين، في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا.

من جانبها كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن، البالغ عددهم 20، وهو من زوجته الثالثة، ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

وقد نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في أيار 2011.

ويعتقد أن حمزة ولد عام 1989، العام الذي شهد انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وجرى تصنيفه "إرهابيا عالميا" في كانون الثاني 2017.