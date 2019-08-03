 وطنا نيوز -تل أبيب تحتفي برفع إسرائيلي علم السعودية بالقدس المحتلة
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تل أبيب تحتفي برفع إسرائيلي علم السعودية بالقدس المحتلة
التاريخ : 22-08-2019 02:55:43 المشاهدات: 1273

وطنا اليوم-عمان:احتفت تل أبيب بإسرائيلي يرفع علم السعودية بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، متحدثا عن "السلام" بين البلدين، ورغبته في زيارة المملكة.
جاء ذلك في مقطع نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر تويتر.
وظهر الإسرائيلي في الفيديو وهو يقول: "كلي أمل أن يتحقق السلام مع السعودية وأتمكن من زيارتها".

وأعرب عن "أمنياته" بأن يزور السعوديون إسرائيل قائلا: "نتطلع بكل جوارحنا إلى السلام بين الدولتين"، على حد تعبيره.

وكانت ناشطة حقوقية سعودية وأخرى إعلامية قد أثارتا جدلا قبل أسابيع بحديثهما لهيئة البث الإسرائيلي، عن رغبتهما وعدد من السعوديين والخليجيين بزيارة دولة الاحتلال.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تطبيع العلاقات مع دول الخليج، وفقا لما ذكره في مناسبات عدة.

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