الرئيسية | عربي و دولي الفلسطينيون يعمّرون النرويج: 7 مرشحين شباب لانتخابات البلديات

وطنا اليوم-عمان:ترشح 7 شبان وشابات لخوض الانتخابات البلدية في مملكة النرويج، وجميعهم ينتمون لحزب الحمر الاشتراكي والذي يؤيد الحق الفلسطيني في أرضه ويطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب وبالعدالة الاجتماعية وتحسين الاوضاع المعيشية. والمرشحون هم: إمتثال النجار مرشحة حزب R dt. بلدية B rum: بيسان منصور مرشحة حزب R dt في بلدية Ris r . سهاد ابو شمالة مرشحة حزب R dt في بلدية Hamar. طارق أبو نحل مرشح حزب R dt لانتخابات البلديات في بلدية B rum. نوّار سلمان مرشحة حزب R dt فى مدينة Bod. محمد غنام مرشح حزب R dt في بلدية Oslo. ماهر شقوره مرشح R dt في بلدية Oslo . يذكر أن المرشحة امتثال النجار عندما وصلت للنرويج عملت على إبراز دور المرأة الفلسطينية في النرويج تحديدا. وبدأت امتثال نشاطاتها في النرويج عبر تأسيس فرع لاتحاد المرأة الفلسطينية كأول فرع في اوروبا وذلك لخدمة النساء الفلسطينيات واقامة الفعاليات الفلسطينية بمشاركة المرأة ومنها انطلقت الى الجمعية الفلسطينية للمرأة. ومؤخرا اسست الاتحاد النسائي العربي في النرويج التي ضمت فروعا عدة بعضوية واشراف عدة نساء عربيات ناشطات وفاضلات من خيرة نساء العالم العربي، كما انها حصلت على جائزة افضل شخصية نسائية عربية مبدعة لعام 2015 .

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