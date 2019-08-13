 وطنا نيوز -السعودية تتجهز لموسم حج مقبل دون جوازات سفر
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السعودية تتجهز لموسم حج مقبل دون جوازات سفر
التاريخ : 22-08-2019 09:32:27 المشاهدات: 1357

وطنا اليوم-عمان:بدأت السعودية استعدادها مبكرًا لموسم الحج المقبل، وبطريقة مختلفة ستجعله مغايرا لكل ما سبقه، إذ تستعد السلطات السعودية لإدخال "بطاقة الحاج الذكية" حيز الخدمة.

ومن شأن هذه الخدمة، أن تخفف عن كاهل الحجاج كثيرا، ويغنيهم تقريبا عن كل البطاقات التي يحملونها.

وستكون في البطاقة الذكية كل معلومات الحجاج وتغنيه عن جواز سفره، ويستطيع ان يسحب من خلالها الأموال.

وفي الفيديو أيضا، أوضح طارق الجابري، مستشار تقنية المعلومات بوزارة الحج أن بطاقة الحج الذكية تخزن معلومات الحاج في مكان آمن.

وأشار إلى أن السلطات السعودية يمكنها من خلال هذه البطاقة تقديم خدمات عدة، مثل إرشاد الحاج لموقع سكنه أثناء أداء المناسك.

وأضاف أن البطاقات الذكية ستوزع العام المقبل على الحجاج في مقر إقامتهم ببلادهم قبل وصولهم إلى السعودية.


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