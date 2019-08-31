الفلسطينيون في لبنان أمام يوم حاسم ومظاهرات تعم المخيمات

وطنا اليوم-عمان:عادت مظاهرات واحتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة استباقية حيث من المقرر أن يكون اليوم الخميس حاسمًا سيما في ظل اجتماع الحكومة اللبنانية الخاص بحقوق العمال الفلسطينيين في لبنان.

ونظم أهالي مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، مسيرة جابت شوارع المخيم، احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين.

واكد المحتجون على الحقوق الفلسطينيين، داعين الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها اليوم الخميس لمعالجة إجراءات وزارة العمل.

وشدد المحتجون على استمرار التحركات حتى إقرار الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إلغاء إجراءات وزير العمل المتعلقة بالعمالة الفلسطينية.