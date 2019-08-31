 وطنا نيوز -الفلسطينيون في لبنان أمام يوم حاسم ومظاهرات تعم المخيمات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الفلسطينيون في لبنان أمام يوم حاسم ومظاهرات تعم المخيمات
التاريخ : 22-08-2019 09:28:13 المشاهدات: 1063

وطنا اليوم-عمان:عادت مظاهرات واحتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة استباقية حيث من المقرر أن يكون اليوم الخميس حاسمًا سيما في ظل اجتماع الحكومة اللبنانية الخاص بحقوق العمال الفلسطينيين في لبنان.

ونظم أهالي مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، مسيرة جابت شوارع المخيم، احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين.

واكد المحتجون على الحقوق الفلسطينيين، داعين الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها اليوم الخميس لمعالجة إجراءات وزارة العمل.

وشدد المحتجون على استمرار التحركات حتى إقرار الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إلغاء إجراءات وزير العمل المتعلقة بالعمالة الفلسطينية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق