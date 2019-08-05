مدير أمن عدن يدشن حملة التوعية لمنع حمل السلاح وضبط السيارات والمركبات غير المرقمة

وطنا اليوم-عمان:دشن مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن شلال علي شائع صباح اليوم الأربعاء حملة التوعية الموسعة " لمنع حمل السلاح بطريقة غير قانونية في شوارع وأسواق مديريات العاصمة عدن وضبط كل شخص يحمل السلاح بدون تصاريح رسمية أو بلاغ عملياتي وكذا توقيف السيارات والمركبات الغير مرقمة بمختلف فئاتها .

وبدأت حملة التدشين صباح اليوم الأربعاء في مديريتي خور مكسر والمنصورة بجولة ميدانية نفذها مدير أمن العاصمة عدن برفقة مدير شرطة السير ورئيس قسم شرطة خور مكسر شملت المواقع و النقاط الأمنية المنتشرة في الطرقات بجميع مديريات العاصمة عدن .

أثناء ذلك أكد مدير أمن عدن اللواء الركن /شلال علي شائع هادي على ضرورة نجاح حملة منع حيازة وحمل السلاح غير المرخص في جميع مديريات العاصمة عدن وما لها من انعكاسات إيجابية في استباب الأمن والاستقرار في العاصمة ومحيطها وكذا في الحفاظ على أرواح الناس.

ولفت مدير أمن عدن الى أن إدارة امن عدن وأجهزتها الأمنية الى جانب ألوية الدعم والإسناد و الحزام الأمني ستتعامل بكل حزم مع كل من يحمل الأسلحة بطريقة غير قانونية و بدون ترخيص رسمي وسوف تطبق الخطة الأمنية على المخالفين و مصادرة الأسلحة التي سيتم ضبطها بطرق قانونية .

وطالب اللواء شائع المواطنين في العاصمة عدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإسهام في إنجاح الحملة باعتبارها أحد أهم ركائز تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن .

وأشار شائع الى أن إدارة أمن عدن قد راعت في تطبيقها قانون ضبط السيارات والمركبات الغير مرخصة أهمية أن يتم تنبيه مالكي المركبات وإعطائهم مهلة كافية لاستكمال إجراءات الترقيم واستخراج الوثائق المطلوبة منوها الى إدارة امن عدن لن تتهاون بعد انقضاء المهلة المعلنة مع أي سائق مركبة غير مرقمة على الإطلاق.

مؤكدا أن إدارة مرور عدن على أهبة الاستعداد لاستقبال طلبات إجراءات ترقيم السيارات الغير مرقمة .

ولاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من المواطنين في المدينة و التي تأتي استمراراً لجهود إدارة الأمن في تثبيت الأمن والاستقرار ، ونقل عدد من المواطنين لمدير الامن تقديرهم لكل الجهود الملموسة التي يبذلها من أجل أمن واستقرار المدينة .

ويأتي تدشين الحملة الأمنية بالعاصمة عدن عقب الاجتماع الموسع بالقيادات الأمنية الذي عقد يوم أمس الثلاثاء بإدارة أمن عدن برئاسة اللواء الركن/شلال علي شائع هادي الذي تم فيه مناقشة الخطة الأمنية التي اعدتها إدارة أمن عدن بحضور قيادات مراكز الشرطة والطوارئ والدعم الأمني وقيادة المناطق الأمنية وكتائب العاصفة وحزم والوية الدعم والأسناد والحزام الأمني .