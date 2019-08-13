شاهدوا : فلسطيني حاول خنق اسرائيلي اثناء عودته من الاردن

وطنا اليوم-عمان: اعتقلت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مسافرا فلسطينيا في معبر الكرامة "اللّنبي"، أثناء عودته من الأردن، بحجة محاولته خنق جندي إسرائيلي يعمل على المعبر، بواسطة الكابل المستخدم لشحن الخليوي.

وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن المسافر وهو مواطن فلسطيني من سكان نابلس (35 عاما)، حاول خنق الجندي الذي كان بلباس مدني لحظة مهاجمته (قال جيش الاحتلال إنه يتواجد في المعبر للحراسة)، مشيرة إلى أن الجندي استطاع أن يفلت من المواطن، والصراخ لطلب المساعدة، وعلى الفور تدخل الحراس المتواجدون في المعبر وتمكنوا من السيطرة عليه واعتقاله.