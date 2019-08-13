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جدل بلبنان بسبب أبانا الذي في السموات وحزب الله يتدخل
وطنا اليوم-عمان:أثارت لافتة كتب عليها "أبانا الذي في السموات" إلى جانب صورة القيادي الراحل في حزب الله اللبناني، عماد مغنية، إلى جانب صورة قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني الجدل في لبنان.
وبعد الجدل الواسع، تدخل حزب الله لإزالة اللافتة وقال الحزب لـ"LBCI" إنه لا علاقة له بها، وإنه يرفض استخدام أي صورة أو مصطلح يمكن أن يسيء للآخرين.
وانتشرت صورة لكوادر الحزب وهم يقومون بإزالة اللافتة.
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