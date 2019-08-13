 وطنا نيوز -جدل بلبنان بسبب أبانا الذي في السموات وحزب الله يتدخل
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جدل بلبنان بسبب أبانا الذي في السموات وحزب الله يتدخل
التاريخ : 21-08-2019 08:36:47 المشاهدات: 1378

وطنا اليوم-عمان:أثارت لافتة كتب عليها "أبانا الذي في السموات" إلى جانب صورة القيادي الراحل في حزب الله اللبناني، عماد مغنية، إلى جانب صورة قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني الجدل في لبنان. 

وبعد الجدل الواسع، تدخل حزب الله لإزالة اللافتة وقال الحزب لـ"LBCI" إنه لا علاقة له بها، وإنه يرفض استخدام أي صورة أو مصطلح يمكن أن يسيء للآخرين.

وانتشرت صورة لكوادر الحزب وهم يقومون بإزالة اللافتة.

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