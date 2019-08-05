شاهدوا : هكذا كنا قبل سايكس بيكو

وطنا اليوم-عمان :

صورة من عام 1900 من داخل قطار الحجاز الذي كان يصل تركيا بالحجاز مرورا بـ سوريا وفلسطين و الاردن .

ومن خلال ملابسهم سوف تعرف ان هناك ركاب من الشام و بدو العراق و جبل لبنان و تركيا ,

يركبون كلهم في قطار واحد بلا تأشيرات ولا جوازات سفر ولا حتى بطاقة هوية , و يتنقلون بين مدن الشام العتيقة الى اولى القبلتين (القدس ) ثم يكملون الطريق الى واحات الاردن الغناء وصولا الى صحاري الحجاز الطاهرة و مكة و المدينة .

كأنهم في باص ينقلهم من حي لاخر داخل مدينة واحدة .

و خلال عودتهم يحملون تمر الحجاز و يأكلون زعتر أهل سهول حوران وخبزعمان وزيتون فلسطين و عنب الشام وبلح العراق .

هكذا كنا قبل سايكس بيكو