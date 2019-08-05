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شاهدوا : هكذا كنا قبل سايكس بيكو
وطنا اليوم-عمان :
صورة من عام 1900 من داخل قطار الحجاز الذي كان يصل تركيا بالحجاز مرورا بـ سوريا وفلسطين و الاردن .
ومن خلال ملابسهم سوف تعرف ان هناك ركاب من الشام و بدو العراق و جبل لبنان و تركيا ,
كأنهم في باص ينقلهم من حي لاخر داخل مدينة واحدة .
و خلال عودتهم يحملون تمر الحجاز و يأكلون زعتر أهل سهول حوران وخبزعمان وزيتون فلسطين و عنب الشام وبلح العراق .
هكذا كنا قبل سايكس بيكو
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