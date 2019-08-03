مسلحون يهاجمون موقعا في ضاحية بباريس

وطنا اليوم-عمان:ذكرت تقارير إعلامية أكدتها الشرطة الفرنسية أن رجالا مسلحين داهموا الليلة الماضية الموقع الذي كان يصور فيه مغني راب فرنسي بارز مقطع فيديو، حيث أصيب شخص واحد في الحادث .

ووقع الهجوم في مستودع غير مستخدم في ضاحية "أولنيه سو بوا"، حيث كان مغني الراب الفرنسي، بوبا يصور مقطع الفيديو، طبقا لما ذكرته قناة "يوروبيل" الإذاعية.

وذكرت التقارير أن بوبا، الذي تصدر عناوين الصحف العام الماضي، عندما نشب شجار مع مغني الراب المنافس، كاريس لفترة قصيرة أسفر عن إغلاق جزئي لمطار أورلي"، كان قد غادر المكان بالفعل عندما وصل المسلحون.

وبعد فتح النار، اعتدى المهاجمون بعد ذلك على أفراد من فريق بوبا بمضارب بيسبول، حسب قناة "يوروبيل".

وقالت قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية إن شخصا واحدا تعرض لإصابات في ساقه جراء إطلاق النار، حسب الشرطة.