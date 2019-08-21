حكومة اليمن ترفض الحوار مع الانفصاليين وتحذر الإمارات

وطنا اليوم-عمان:قال محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية اليمني، إن الحكومة لن تشارك في أي حوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي إلا بعد الانسحاب من جميع المواقع التي سيطر عليها، وتسليم سلاحه.

وأكد الحضرمي أن الحكومة اليمنية بصدد التحرك لاتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف الدعم الإماراتي للانفصاليين، الأمر الذي مكنهم من التمرد المسلح في عدن وأبين.

ورحب الحضرمي بحسب ما نشرت صفحة وزارة الخارجية اليمنية على تويتر بالدعوة السعودية للحوار، إلا أنه شدد على شروط الحكومة اليمنية قبل أي عملية حوار مع الانفصاليين.

ودعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، إلى مواجهة التمرد المسلح عليها بكل الوسائل في مدينة عدن جنوب البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع استثنائي للحكومة في مقر السفارة اليمنية في الرياض.

في وقت سابق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الثلاثاء، رفضه للانقلاب العسكري الذي شنه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظتي عدن وأبين باليمن.