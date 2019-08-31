الحكومة اليمنية تدعو لمواجهة التمرد المدعوم إماراتياَ

وطنا اليوم-عمان:دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مساء الثلاثاء، إلى مواجهة التمرد المسلح عليها بكل الوسائل في مدينة عدن جنوب البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع استثنائي للحكومة في مقر السفارة اليمنية في الرياض.

وقالت الحكومة إنه "في إطار مسؤولياتها الدستورية والوطنية وجهودها المستمرة في مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، فإنها تدعو لمواجهته بكل الوسائل وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في عدن".

وحمّلت الحكومة أبو ظبي المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، مطالبة إياها "إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات".

وثمن البيان جهود السعودية، ودعا إلى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء "التمرد".

كما حثت الحكومة كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف "حول الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح بالعاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء".

وطالبت الحكومة في بيانها المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة أراضيها.

ويأتي البيان بعد ساعات من سيطرة قوات ما تسمى "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا على مقار أمنية ف يمحافظة أبين، مسقط رأس الرئيس هادي، بعد مواجهات دامية لساعات مع القوات الحكومية.