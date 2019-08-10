تل أبيب تغري الفلسطينيين في غزة بالهجرة: مطاراتنا مفتوحة لكم!

وطنا اليوم-عمان:أعلنت تل أبيب أنها تجري اتصالات مع عدد من الدول، منها دول في الشرق الأوسط، لاستيعاب فلسطينيين من قطاع غزة لديها، فيما أبدى مسؤولون في حكومة الاحتلال استعدادهم لتمويل الرحلات الجوية لمغادرة الغزيين الراغبين بمغادرة القطاع.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤول وصفته بالكبير، أن تل أبيب مستعدة لفتح معابر القطاع، وأيضا مستعدة لللسماح للغزيين بالسفر عبر مطاراتها، في حال استعدت دول لاستيعابهم.

وأضاف المسؤول أن الموضوع عرض مرات عديدة أمام "الكابينت"، قائلا: "أجرينا محاولات مع دول معينة من أجل اقناعها بالقبول بهم (الغزيين)، لكننا لم ننجح في ذلك.

وكشف المسؤول، أنه خلال السنة الماضية غادر قطاع غزة 35 ألف فلسطيني طواعية دون مساعدة تل أبيب.