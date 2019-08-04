 وطنا نيوز -الاحتلال يمنع صحفية فلسطينية من دخول الأردن
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الاحتلال يمنع صحفية فلسطينية من دخول الأردن
التاريخ : 19-08-2019 09:41:45 المشاهدات: 770

وطنا اليوم-عمان:منعت سلطات الاحتلال، صحفية وناشطة فلسطينية من السفر عبر معبر الكرامة الرابط مع الأردن، خلال عودتها لعملها في تركيا.

والصحفية  هي مجدولين حسونة تقيم في مدينة إسطنبول منذ سنوات، وتعمل في إحدى القنوات التركية الناطقة بالعربية.

وبعد ساعات من الانتظار على معبر الكرامة، سلمت سلطات الاحتلال الصحفية مجدولين قرارا بالمنع من السفر.

ويذكر أن مخابرات السلطة استدعت حسونة الأسبوع الماضي، قبل موعد مغادرتها البلاد.


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